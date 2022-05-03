金門縣府將於下周一(5月9日)公告居家上課配套補助辦法。（縣府提供）

金門縣府將自5／9起免費發放「快篩兌換券」給低／中低收入戶。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

金門今天新增5例確診，全部均已打滿3劑疫苗，且都在匡列居隔期間陰轉陽。縣府敲定下周一公告國小以下改採線上教學的相關配套補助辦法，並自明天起啟動警光會館篩檢站，以紓解金門醫院的採檢人流和壓力。

金門今天新增5例確診，分屬3個已知的傳播鏈，匡列居家隔離64人。5新增個案均已打滿3劑疫苗，也都是在居隔期間陰轉陽。其中，賢庵國小學童傳播鏈已擴大為15人。目前全縣累計確診98例，收治中55例均為輕症或無症狀者。

楊鎮浯縣長下午直播說明，縣府將自5／9起免費發放「快篩兌換券」給低／中低收入戶，每戶2張（每張面額500元）可到全縣10個販售據點換取2份5劑入快篩劑，總計補助弱勢家庭共有381戶。

另針對國小以下學校全面停課，改採線上教學，楊鎮浯也說明，對於給與需照顧學童員工「有薪照顧假」的雇主，由雇主提出證明，以每一家戶且不重複為準，提供雇主每日800元補貼，受理時間自5／13至5／31，實施辦法與細節，將在下周一(5月9日)對外公告。

另為維持地區醫療服務量能與鄉親們就醫權益，除在5／2已啟動的大金門(設置在部立金門醫院)與小金門(烈嶼分院)的「自費」抗原快篩預約服務外，縣府也將在明(4)日啟動警光會館篩檢站，啟動PCR採檢分流措施，受檢人員由衛生局通知，以加速採檢的速度，並紓緩部立金門醫院的壓力、人潮與等待時間。

楊鎮浯也說明，病例數依中央認定原則，區分為本縣與非本縣，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故金門縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。