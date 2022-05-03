八點檔女星李燕上月19日PCR陽性確診，因此火速停工進行隔離，在休養期間她也會透過社群分享近況，今(3日)她終於康復出關，可以出門了但她卻發文吐心聲「不知道大家看到我會不會害怕」，粉絲也紛紛留言打氣鼓勵。

李燕今曬出自拍近照寫下「出門！」綁起馬尾、雙頰紅潤的她，手拿A4文件微遮臉蛋，看起來氣色不錯，但她卻透露「不知道大家看到我會不會害怕…我是蠻害怕看到大家的」，似乎擔心自己曾是確診者身分影響到他人觀感。

粉絲見狀都紛紛留言打氣，「恭喜康復」、「又不是你願意的，加油」、「有什麼好怕，都已隔離完了，就沒什麼好怕的」、「快出門，讓我們看到你」、「轉陰就不會怕了」，好友林玟誼也留言則安慰「不怕不怕，我看看」。

近來在八點檔《一家團圓》擔任女主角的李燕，上月19日PCR陽性確診，她暫停拍戲，在家隔離休養，而之後劇組陸續傳出張郁婕、余秉諺、李緻、林則希等演員還有工作人員確診，目前劇組沒停拍，而是採分流工作，希望能讓損失降到最低。