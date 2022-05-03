新冠肺炎疫情在演藝圈延燒，其中，8點檔《一家團圓》演員李燕、余秉諺、張郁婕和幕後的3位工作人員，先後確診，余秉諺於4月23日宣布確診，與太太一人一室隔離，沒想到在居家隔離的第11天，也是出關前兩天收到居家照護物資包，開箱後看到內容物，余秉諺不禁感嘆「真的讓我很驚訝！」

余秉諺4月23日在臉書證實確診，他表示：「從快篩陽性一直到PCR結果出爐..其實我沒有太多心情上的變化，雖然病毒傳染力強但實際重症的機率其實很低」，余秉諺正能量表示，只要確實遵守防疫規則做好居家隔離，說不定他還能因為這樣養好精神和體力。

各縣市準備的居家照護物資包送到余秉諺手上，他2日晚間立刻興奮拍照分享，有兩大包泡麵、溫度計、兩大包蘇打餅、一組豆漿、兩個罐頭、一盒快篩，內容物還算豐富，讓余秉諺直呼「說實話…我覺得….很好很好耶，口罩、快篩、溫度計、食物飲料、垃圾袋」，他說自己得到新冠肺炎的症狀比感冒時還要輕，只是照著防疫標準措施執行，生活上完全沒想過需要照顧，但收到這關懷包還是覺得很好，他有感而發「送的東西實用又很好，還是….我再休息個幾天好啦」

文末還不忘呼籲確診者們要遵守防疫規範，同時感謝醫護人員和行政人員，他說政府和醫療單位都很用心在做事，只是確診人數越來越多，很難面面俱到，最後調皮喊「謝謝我的身體很爭氣」。