母親節將至，不少民眾看著不斷暴增的本土案例，萬分糾結是否要外出聚餐，還是乖乖待在家裡，而中央至今沒有宣布禁內用的措施，但台南老字號餐廳阿霞飯店昨突在臉書宣布，即起暫時停止內用，第三代老闆吳建豪坦言，錢再賺就有了，為了家人與員工的健康，暫時只做外送，引起討論。

台南阿霞飯店昨（3日）在臉書粉專上公告說，在家吃更安心！即起阿霞飯店將暫時停止內用服務，並推出外帶自取享有88折的優惠，讓大家在家也可以輕鬆享用辦桌菜。

面對不斷升溫的疫情，阿霞飯店第三代老闆吳建豪在臉書上說，大家都要安好才有希望！阿霞飯店、錦霞樓與三井ASHA外帶全面享優惠折扣，若希望他親自外送，請務必與他連繫，他本人將親送到府。他也苦笑地說「原來去年是演習，今年才是真的；新冠來敲我家門，我才不要開門。」

根據《聯合報》報導，老闆吳建豪透露，錢再賺就有，家裡有小孩老人，萬一傳染就麻煩了！為了家人與員工們的健康，決定停止內用，暫時只做外賣。

阿霞飯店創始於西元1940 年，至今已有80多年的歷史，手工製作的的台菜料理，體現出滿滿的台灣味，店內必吃的炭烤烏魚子、紅蟳米糕與五柳枝，深受許多老饕喜愛，也讓這間店成為大家聚餐的好選擇。如今母親節將至，阿霞飯店卻突然宣布暫時停止內用，引起眾人討論。