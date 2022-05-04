小吃店變快篩試劑進口商攬16億標案 陳時中回應了

立院國民黨團今（4）日踢爆，1家從小吃店變身為生醫公司的廠商採購，1年半竟承攬政府高達16億元標案，遭疑大發疫情國難財。對此，衛福部長陳時中稱「貨到檢驗合格才付款」，國民黨發言人白喬茵在臉書狠酸，這完全就是「類幹話」，民眾質疑是否有利益輸送問題，「看過小吃部賣溫柔，還沒看過小吃店賣快篩，謝謝政府，我真是長知識了」。

白喬茵指出，這家小吃店可以承攬政府16億的快篩劑採購案，真的是「生意沒有受到疫情影響」的最佳示範。根據經濟部商業司的網站查詢「高登環球生醫有限公司」，公司資本總額200萬，卻可以接到來自衛福部的1700萬劑快篩劑、總額約16億的緊急採購單。

她追查發現，該公司在102年1月登記立案的名稱是「順益屋食品有限公司」，然後在102年6月改名為「茴味食品有限公司」，接著在109年11月三度改名為現在的「高登環球生醫有限公司」，然而該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行。

「讓我不禁類驚訝，又想類幹譙政府，到底在玩甚麼類黑箱遊戲？」她提到，這家公司是長庚醫院美食街一間小吃店，在財政部稅務入口網站登記「麵店、小吃店、飲料零售」，不具備醫療專業、不具備經驗、信譽不佳，去年卻突然大變身，被核准成為醫療器材輸入的15家之一。

白喬茵狠批，衛福部長陳時中居然說「緊急需要時，會以最後交出來東西合不合格為準」，這完全就是類幹話啊，民眾質疑的點是廠商是否透過綿密的政商關係提前知道內部資訊，把食品公司變成生醫公司，或者有沒有繞過合格廠商進行利益輸送的問題。

她直言，誰不知道貨到才付款，買過蝦皮都知道！明明台灣生醫公司這麼多，規模更大的比比皆是，然後衛福部偏偏就挑這種類小吃店公司採購？「看過小吃部賣溫柔，還沒看過小吃店賣快篩，謝謝政府，我真是長知識了。」