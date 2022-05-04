藝人米可白以兒童台「葡萄姐姐」身分出道，近年轉型朝戲劇圈發展，演藝事業備受看好的她，婚姻卻亮了紅燈，2019年與「尾牙大王」謝銘杰簽字離婚，結束5年婚姻，平時在社群分享日常的她，昨晚（２日）急到在臉書發文表示想買快篩卻找不到健保卡，引起網友熱議。

台灣新冠肺炎疫情延燒，近來每日確診人數飆破萬例，政府推出「快篩試劑實名制」，卻導致全台藥局出現大排長龍的隊伍，藝人米可白就在臉書發文表示想找健保卡去買快篩，但找了3個小時卻只找到一張悠遊卡，讓她急到表示：「我的健保卡到底被我塞到那啊！越想找越找不到，我看到他的最後一眼是3月中」，最後無奈表示：「我要放棄了」。

對此，網友紛紛留言：「帶照片和身份証去健保局，重新申請一張」、「真的找不到過幾天再找 ，就會出現了 」、「通常妳不找它，它就會自己走出來了 」、「我上次也是找不到，去辦新的就找到了 」、「都會在意想不到的地方出現」、「應該在上一次回診的某個診所（或醫院）的藥袋裡面，機率很大」、「這麼重要的證件要放到皮夾裡面，不然你這樣亂放亂塞，很容易找不到」。

米可白與前夫離婚3年，如今傳出身旁出現新的護花使者，她也透過經紀人大方認愛，表示愛情才剛萌芽，但由於交往不到一個月，擔心戀情會見光死，因此才相當低調，強調對方並非外界形容的小開，只是普通的上班族，兩人則是在朋友介紹下認識。