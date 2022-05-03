民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國唾液快篩試劑一劑賣30元台幣，民眾幾乎天天篩，遭指揮中心駁斥為假消息，不過一名在德國生活的藥師分享德國快篩價格表示，最便宜的一款只要0.89歐，約台幣27塊，比高嘉瑜說的還便宜，而且有同事連CT值35都篩得出陽性。

針對快篩之亂，一名藥師今(3)日在粉專《德國藥吃了沒？- 菜鳥藥師聊德國》PO出德國比價網「Idealo」關於快篩價格的截圖指出，圖中最便宜的一款，一個只要0.89歐，約台幣27塊，也有一個5.61歐，約台幣174元的，由於每個地方、公司的進貨、製造成本不同，定價公式也有異，因此有這樣的差異不讓人意外。

他指出，他們藥局目前的快篩價格是5個9歐，換算下來一個1.8歐，大約台幣56元，但這是前陣子德國政府廢除疫情相關措施，快篩需求大幅減少、供給相對穩定後才有的價錢；再早一點的時候，同樣的快篩還曾賣到一個3.99歐，雖然定價公式基本上是一樣的，但是當供貨商的價格隨著需求調整時，藥局也只能隨之在售價上反映。

他說快篩品牌大多都來自中國大陸廠商，他們也曾進過瑞士大廠的快篩試劑，只是可能一盒25個250歐的價格讓民眾卻步，造成滯銷，所以後來就沒再進過。對於有網友詢問，中國大陸製的快篩品質如何？他則回「就以那個價錢來說還可以吧」，有同事PCR的CT值35，當初快篩也是有篩出陽性。

至於究竟是不是需要每天篩才能生活？他則說這個問題很難一概而論，就他的工作來說，雇主要求每天上班前必須要檢測，陰性才能上班；但也有其他僱主僅要求員工，在有症狀時才去檢測，所以對這些人來說，快篩對他們的生活就是可有可無。