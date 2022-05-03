基隆市長林右昌今(3)日表示，預計5月6日基隆單日確診數達1800至2000人左右，全國則約6至7萬人，醫師沈政男則認為，5月6日全台確診不會突破6萬，估計高峰會出現在5月18日，新增30萬左右。

林右昌預言周五恐增7萬人確診 陳時中不否認：差不多也這個數目

沈政男今天在臉書表示，自從他預測疫情高點以後，好多人紛紛仿效，最新一個數字是林右昌說，5月6日全台將新增6、7萬，不過沈政男認為，基隆確實在5月6日可能突破2千，但全台不會突破六萬，頂多4萬多。

沈政男估計，疫情高點會出現在5月18日，比他先前預估的晚了兩天，至於新增數目仍是30萬，但因為確診量能早被超越，所以在此之前就會出現高原期，實際高度就要看確診量能如何。

國內3日新增23102例本土病例，沈政男指出，今天最值得關注的，是死亡率已經升到萬分之1.8，最低時約萬分之1，顯然已漸漸增加，原因就出在老年染疫比率將會慢慢提升，且床位不夠的問題即將浮現。

針對65歲以上疫苗覆蓋率，兩劑已達八成以上，三劑也將近七成，沈政男說算是不錯，基本上這樣的老年族群施打率，是死亡率不會太高的一個保證。關於兒童疫苗要不要打，好多家長仍難以決定，沈政男認為，北北基桃比較急迫，而中南部可以多八到九天的緩衝期，因為疫情發展比較落後。

至於小小孩沒有疫苗可打怎麼辦？很多家長在問到底要不要讓他們去上學，沈政男則說，重症率其實非常低，因此不必那麼擔心，雖然自己在家照顧是最好，但他強調，大人也要避免感染，否則幾乎都會傳染給小孩，比到學校被傳染的機會還高。