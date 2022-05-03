本土疫情今(3日)確診破2萬例創新高，累計已17.3萬人確診。隨著染疫人數暴增，居隔人數也飆升，中央流行疫情指揮中心擬再放寬居隔規定，預計6月起，只要第3劑疫苗施打率破7成且重症率不上揚，就讓打完3劑的人「以篩代隔」；網路最新民調顯示，有49.1%的人偏向「贊成」此研擬政策，39.8%的人「不贊成」。

居家隔離措施最初規定要隔離7天，隨著本土個案不斷增加，居隔者暴增，因此指揮中心於4月底宣布「居隔新制3＋4」，接觸者前3天居家隔離，後4天只要快篩陰性就可出門，但要做好自主防疫，務必全程戴口罩，且禁止聚會聚餐與餐廳內用，並儘量避免會與不特定對象接觸的場所。

至於接觸者何時可以不用居家隔離？是否有機會6月上路？對此，指揮官陳時中表示，考量疫苗接種比例、自然感染比例及第二劑有效比例，加上勤洗手、戴口罩等適當防護，就會適當開放，他強調，有這類規劃，但變數很多。

入口網站「Yahoo奇摩」3日以「本土案例連日破萬，你或你的親友確診了嗎」為題進行民調，投票時間為5月3日至6日，截至3日21時為止，已逾9千名網友投票。

民調詢問「為了兼顧防疫與正常生活，政府擬再放寬居隔措施，若第3劑疫苗施打率破7成且重症率不上揚，預計6月起打完3劑疫苗的人以快篩取代居家隔離。你贊成嗎」，列出5個選項，表示「非常贊成」比例佔21.2%、「還算贊成」佔27.9%，49.1%的人偏向「贊成」；「不太贊成」比例為20.5%、「完全不贊成」比例為19.3%，相當於39.8%的人「不贊成」，「不知道/沒意見」佔11.1%。