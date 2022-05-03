女星徐凱希上(4)月22日確診，今(3日)10天隔離期滿，快篩「陽轉陰」，剩7天自主健康管理；針對網友的疑問，她也整理出5大Q&A，並透露快速痊癒的方法：「最重要的是保持平常心面對，我一直相信心理是能影響生理的」；被問到為何不是「3+4」？她也親自解釋了其中的區別。

徐凱希今(3日)在臉書表示：「身為一位已畢業的確診學姐，覺得自己有義務告知一些相關訊息」，並整理了一些網友疑問，用Q&A的問答形式幫大眾解惑。她說自己還有7天自主健康管理期，為何不是「3+4」？因確診者不適用3+4方案，「3+4為密切接觸確診者的居隔方案」，並說確診者隔離10天採一人一室，解除隔離仍需進行7天的健康自主管理，期間不能參加聚會、聚餐，也不能到人潮擁擠的地方，以及餐廳內用。

至於隔離10天到底要從哪一天算起？徐凱希說，經她親自詢問衛生所，正確答案為：「PCR檢驗出來的隔一天則為隔離第一日」。此外，並非所有的醫院都會為確診者開立藥品，要視醫院而定：「我自己是在北市聯合醫院進行PCR，當時院方是有開給我止咳以及退燒的藥品，但也有聽到確診友人是沒有的」。

談到是否要申請「居家隔離通知書」？徐凱希表示：「我沒有申請，大約在第六天左右收到的，還沒收到的朋友們可以耐心等候。大約在第四天左右收到衛生局的防疫包，內容物有許多零食以及快篩試劑。」

徐凱希在確診5日後就PO出快篩陰性證明，有網友詢問有無恢復祕訣？她表示：「其實我一直以來都是輕症，從隔離的第一天我就一直定時喝清冠一號，以及補充維他命發泡錠，每天也會吃水果、多喝水，適時讓自己多休息，到了第三天起來我就已經完全無症狀且快篩轉陰，最重要的是保持平常心面對，我一直相信心理是能影響生理的」；不過，她並不建議在沒確診的情況下就服用清冠一號。