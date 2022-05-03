全國新冠疫情升溫，為預防醫療量能被擊挎，中央流行疫情指揮中心規定：即日起快篩陽才能到院PCR，對此，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，問題不在篩檢量，應改回篩檢、通報、收治隔離由醫院一條龍辦理，把醫療的問題回歸醫療專業評估，才能避免病人延誤就醫、死在家裏或送醫途中。

台灣進入新冠疫情流行期，隨著確診病患不斷增加，每日中重症及死亡人數也增加，不少民眾也質疑社區存在沒被發現的黑數；王任賢直指，因應新冠病毒流感化，與病毒共存是共識，蔡總統也說目前防疫政策以減災為主，所以避免更多人重症死亡，應該把確診者隔離評估回歸由醫師判斷。

大台中醫師公會理事長魏重耀也說，根據英國研究，快篩陽性再做PCR為陽性準確度達99％，但快篩陰性中有高達20％做PCR會確診，因而要民眾自行快篩，或快篩陽性做PCR篩檢依據有風險，他建議民眾有症狀就要就醫。

王任賢則認為，確診者大量爆增，疫調、接觸史、足跡都很難釐清，但中央匡列收治流程還停留在衛生局研判分流收治或隔離，浪費時間，應該是鼓勵有症狀的民眾就醫、採檢完立即由醫師評估做出收治或居家隔離照護，如此一來，可減少病人等待時間，也避免有人在家中等不到通知病情急速惡化。