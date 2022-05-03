水利局民治辦公室環境清消。(水利局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市確診人數攀升，傳出首名市府官員、水利局副局長詹益欽確診，目前市府累計已有24人染疫。據了解，詹益欽5月1日晚間自主快篩陽性，2日PCR檢測陽性，詹與詹妻跟2個小孩，一家4口都確診，衛生局匡列詹的同辦公室密切接觸者4人，4人今天快篩均呈陰性。

目前居隔中的詹益欽，是因妻子4月底先確診，當天他也快篩，但結果為陰性，不過，5月1日上午身體感覺不適，當下快篩仍為陰性，當天下午第3次快篩結果陽性，至醫院PCR採檢，2日確診。

水利局指出，5月2日上午即委請廠商完成民治、安平辦公區各樓層環境清消，往前回溯4月29日期間曾與詹益欽接觸的22位人員，5月2日自主快篩均為陰性。

由於詹益欽4月26日曾出席官田水資源回收中心評鑑會議，傳出有包商得知他確診，卻未通知當天出席會議曾與他接觸的相關人員，箱剛不滿。水利局說明，依中央流行指揮中心「確診者主動回報及接觸者匡列說明」指引，密切接觸者匡列時機為確診者發病當日或採檢陽性日前2天起，26日接觸者非屬需匡列人員，已請同仁向廠商等開會人員說明，避免造成不必要恐慌。