本土疫情失守該下台？ 陳時中停頓7秒回這句話

近期因為國內本土疫情升溫，今（4日）有媒體詢問衛福部長陳時中，有在野人士認為這一波疫情是失守了，「認為您應該下台，您怎麼回應？」對此陳靜默約7秒，之後才緩緩吐出一句話「已經下台就沒有回應了」。相關畫面曝光後，引發網友熱烈討論；其中有位網友嗆「耳朵都lag了還說什麼超前部署」。

陳時中今天出席立院衛環委員會前被問及此事，靜默7秒才表示「下一題」，在場媒體一陣錯愕，他隨後表示「已經下台就沒有回應」。媒體追問此話是否代表有相關計畫？他回應「這類問題我都不回應，基本上在位子上就好好做」、「現在我也不談選舉」。

此話一出，不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，已有超過千則留言，有人就說「還想選台北市長?」「類負責，類下台，真高升」、「下台就不能報數字了，桑心QQ」、「報告總統：這類官員這種態度、好謙卑啊」、「下台就沒事???? 該負的責任下台也逃不掉」、「閣下是否下台不重要，重要的是現在的疫情狀況要如何收尾」、「耳朵都lag了還說什麼超前部署?」