大家都要喝熱紅茶？1名外送員在《爆怨公社》爆料，早餐店阿姨告訴他，上筆訂單因熱紅茶不夠熱，遭客人取消，希望他重新將熱紅茶送過去，原PO一口氣怒爬6層樓梯，將熱紅茶送達，事後他竟接到老闆娘的電話，對方表示對他很滿意，以後都指定他外送。原PO果斷回絕：「甲賽」，因為這張單讓他太累了。

原PO在《爆怨公社》發文，他在1日上午接到1筆訂單，早餐店老闆娘告訴他：「上筆訂單被取消，客人說紅茶要熱的，送去是溫的」，希望原PO能盡快送達，他發揮了外送2年的經驗，鑽小路避開紅綠燈，抵達後發現客人住在6樓，眼看電梯還要等很久，他果斷爬樓梯衝上樓，快速交貨。

原PO表示跑完這張單，搞得他身心俱疲，雙腳發軟，不久後老闆娘來電告知，客人非常滿意他送過去的熱紅茶，以後都指定他了，原PO聽聞後回：「叫他去甲塞好不好」。

貼文一出引起網友們熱議：「建議客人下單微波爐，然後扛上去給他」、「你外送範圍在哪可以指定嗎」、「沒給小費就太不厚道了」、「去到他門口再倒熱開水進杯子」、「下次記得棄單嘿，太難賺了」。

不過眼尖網友發現，稍早也有人在《爆怨公社》抱怨：「點住家樓下早餐店的熱紅茶自取，都已經備註我要全熱的、我要燙死人，但每次拿到都是溫的，明明點熱紅茶，回家都還要她自己加熱。」對此原PO澄清2者是不同人，一個是自取，另一位是他親送的。