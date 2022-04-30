1名男網友在《爆怨公社》怒罵，他表示日前行經台中某條路是，遇見超商的貨運司機在卸貨，按喇叭請司機移車，卻遭店員嗆：「我們在卸貨，剛開始而已」，原PO氣炸發文，網友們反應兩面倒。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他28日晚上11時許，經過一間超商，見貨運大哥將車停在馬路中間卸貨，按喇叭想情對方移車，不料司機仍慢慢卸貨，原PO便下車質問司機：「車子能停這樣嗎？」卻遭遭店員強嗆：「我們在卸貨」、「才剛開始卸」、「我們目前還沒被檢舉過」。

原PO還說，站在一旁的司機則像路人般，從頭到尾不發一語，慢慢卸貨，他憤怒表示，可能大家忘記把公德心帶出門，路口這麼寬卻硬要停斜的卸貨，還連句抱歉都沒有。

貼文一出引起不少網友怒罵：「為什麼要停路中間下貨？囂張」、「檢舉完再打給客服，看客服怎麼處理」、「大違停時代開始了，沒得檢舉了，自求多福」。

但也有貨車司機跳出來回應：「停太近，貨車門會打到招牌，打不開門」、「確實下貨停車盡量能不影響其他用路人就不要，我自己送貨也是 能靠邊就靠邊 有時候路小就加快速度下貨，不然真的沒辦法，要我停很遠來下貨是不可能，拖到時間又是我們司機被罵」、「只能說當這行司機難為，超商就開那邊，我們當司機的沒人想要擋到人」。