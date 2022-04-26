一名黃姓男子去年6月間違規將自小客車停放在嘉義縣朴子市蒜頭大橋上，使一名李姓男騎士未注意撞上，經送醫搶救21日仍身亡。嘉義地院審結，依過失致死罪，判8月徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，黃姓男子2021年6月24日下午3時許，違規將車停在朴子市蒜頭大橋邊，欲下車檢查輪胎狀況，後發現橋樑造型壯觀，便拿起手機拍照留念。

不料，一名李姓男騎士行經該處沒發現黃男將車停在路邊，直撞上黃男車輛車尾，當場人車倒地，導致身體受有創傷性蜘蛛膜下腔出血之傷害，黃男聽聞巨響回頭查看，才發現李男受傷，雖將其緊急送醫，李男仍因傷勢嚴重引發多重器官衰竭與敗血症，最終病情惡化於21天後死亡。

嘉義地院勘驗證據，認定黃男的違規行為與李男的死亡有因果關係，考量黃男自首且坦承犯行，無前科，自陳國中畢業、務農、家境勉持，已與被害人家屬成立調解並賠償等；依過失致死罪，處8月有期徒刑。緩刑3年。可上訴。