去年底公布修正的道路交通管理處罰條例，明訂46項民眾可檢舉的交通違規項目，30日即將上路。桃園市警察局28日舉行工作報告，多名市議員憂心，新制檢舉項目限縮至46項，110報案電話恐會暴增。警察局強調會過濾案件，針對同地點、同報案事由只會派案1次，避免浪費警力。

市議員陳美梅表示，桃園區有很多地方本身停車位就不足，民眾很容易在紅黃線違規停車、並排臨停等，她很常接獲民眾投訴，住家門口被違規車輛擋住，無法正常進出入，要聯繫里長、警方請車主移車。她指出，30日交通檢舉新制上路，以後紅黃線違停無法檢舉，恐會導致110報案專線電話量暴增，詢問警察局是否有做好配套措施。

市議員蔡永芳說，交通檢舉新制限縮到46項，目的是要排除報復性的檢舉，但仍留有41項動態檢舉、5項靜態檢舉，盼能讓民眾有所警惕性。

警察局局長陳國進回應，交通檢舉新制上路後，檢舉項目限縮剩46項，可預期110報案專線的電話量會增加，只要民眾打110檢舉，警方接獲報案便會派案，勤務中心會請各派出所派員至現場查看，若現場確實有違規情形便會告發。

陳國進坦言，有時會有民眾重複報案，這部分勤務中心會先篩檢過濾，針對重複性、密集性的報案會併案成1件處置。此外，交通大隊也已在各分局增設專人、專責協助處理違規告發案件，30日正式上路後會視情況做滾動式檢討。

警察局交通大隊長張仁傑補充，2021年受理民眾檢舉違規（臨時）停車共有32萬169件，因應新制上路，可預期民眾對一般路段紅黃線臨停將會改由110或1999反映，屆時警方受理民眾檢舉違規停車會耗費許多警力，警力派遣一定會受到一定程度的排擠，各警察交通相關單位已啟動應變措施，隨時會在取締交通違規的勤務上滾動式檢討。

另外，由於警察局長陳國進7月16日將屆齡退休，市議員李家興、曾玉春也共同送花祝賀，感謝他這幾年的辛勞。