國內新冠肺炎疫情嚴峻，為台灣經濟、產業型態帶來不可逆的遽變，因為隔離而深化的孤立氛圍，也成為壓垮失能障礙者照顧的最後一根稻草，為協助喜憨兒基金會籌募年度服務經費，電商平台momo購物網特別發起百元捐活動，號召會員朋友以實際行動捐款支持，為憨兒們在疫情中建構一個安全溫暖的避風港。

隨著新冠本土疫情確診人數不斷攀升，衝擊了喜憨兒基金會的服務，在日間照顧服務方面，位於高雄旗山的天鵝堡全日型照顧機構繃緊神經，由於照顧機構內超過一半的憨兒皆面臨機能退化、慢性病及免疫力下降等問題，旗山天鵝堡照顧中心目前停止外人進入探視，並且啟動師生分艙分流的防疫計畫，社工及教保人員時刻關注憨兒們健康狀況並鼓勵快去打滿三劑疫苗，一起渡過危機時刻。

在烘焙屋及餐廳方面，餐飲業雖沒有禁止內用，但民眾自動築起防禦模式並減少外出，使得基金會旗下的烘焙屋及餐廳來客數大幅下降，某些配合活動所下的糕點訂單，也被迫改期或取消，業績開始受影響。

為了減緩業績滑落，喜憨兒購物網持續推動冷凍食品宅配，除了冷凍湯、冷凍菜，還有緊接著要到來的端午節粽子，讓消費者在家安心吃，一方面也幫助憨兒。

為協助喜憨兒基金會籌募年度服務經費，電商平台momo購物網特別發起百元捐活動，即日起至5月31日，邀請大家前往momo購物網參與百元愛集結公益行動，支持老憨兒的生活照顧與醫療復健，捐款滿額還可獲得由人氣插畫家懶散兔與啾先生獨家繪製的生活圍裙。