台中市議員林德宇3日下午車隊掃街途中，接獲上午一起車掃的立委林靜儀確診消息，隨即取消活動，返家進行快篩結果為陰性。（林德宇服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員林德宇3日下午在大里、霧峰車隊掃街途中，接獲上午才一起車掃的立委林靜儀確診消息，隨即取消當下活動，立即返家進行快篩結果為陰性。台中市衛生局表示，從該個案來看，活動地點在戶外，也都有佩戴口罩，因此暫無須匡列，但林德宇表示，為求慎重我將自主健康監測，暫停3天公開行程。

民進黨立委林靜儀拿下台中市立委第2選區補選席次後，在下屆市議員黨內初選，成為各參選人的超級助選員，3日陪同第13選區（大里霧峰區）市議員林德宇展開車隊掃街，「雙林」出擊超吸睛，讓很多選民提早感受年底選戰氣氛。

下午林靜儀則在臉書宣布確診，讓同時間本來在掃街的林德宇立即取消當下活動，返家進行快篩結果為陰性。

林德宇表示，上午和林靜儀的車掃為全程戶外活動且全程戴口罩，經向衛生局詢問確認後為免匡列居家隔離對象，但為求慎重我將自主健康監測，暫停3天公開行程。

他稍早有和林靜儀通電話，林靜儀一切安好大家免掛心，「祝福委員健康平安！」

台中市衛生局表示，按照中央匡列原則，僅需匡列同住者、同班者、同職場的密切接觸者，尤其是鄰近的九宮格接觸者，且要脫下口罩密切交流，因此從本個案來看，活動地點在戶外，也都有佩戴口罩，因此暫無須匡列。