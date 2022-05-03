立委林靜儀大力拉票表示，「讓林德宇當林靜儀的分身在地方協助服務」。（林德宇服務處提供／盧金足台中傳真）

民進黨立委林靜儀拿下台中市立委第2選區補選席次後，在民進黨下屆市議員黨內初選，成為各參選人的超級助選員，3日陪同第13選區（大里霧峰區）市議員林德宇展開車隊掃街，「雙林」出擊超吸睛，讓很多選民提早感受年底選戰氣氛，林靜儀大力拉票表示，「讓林德宇當林靜儀的分身在地方協助服務」。

民進黨大里霧峰市議員初選緊鑼密鼓倒數中，林德宇3日由林靜儀陪同車隊掃街，強調兩人在霧峰的立委議員聯合服務處已上線，「林靜儀＋林德宇」就是最佳保證，拜託鄉親「不要換手」，把林德宇繼續留在議會，和林靜儀聯手打拚，為霧峰大里鄉親爭取更多的建設和服務。

林靜儀表示，林德宇敢衝敢講、認真專業，是民進黨台中市議會最拚的戰將，中2立委補選期間，一下在地方陪同拜票掃街、一下在台北上政論節目持續為地方發聲，台中台北兩處奔波，讓她相當感謝。

選後兩人也迅速成立霧峰聯合服務處，深根基層，期望能為地方、能為鄉親做得更多，因此她呼籲選民，要先把現任議員林德宇顧好，別讓優質的好人才被忽略。

林德宇感謝林靜儀相挺，強調他和林靜儀聯合服務處已掛牌運作，迅速效率且有默契，「林靜儀＋林德宇」就是最佳保證，希望鄉親「肯定林德宇就要唯一支持林德宇」。