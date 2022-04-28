國民黨籍宜蘭縣長林姿妙等4位縣市長，昨獲得黨內提名，今天（28日）林姿妙在黨籍鄉鎮市長、縣議員的支持聲中，宣布參選連任，面對捲入貪汙案件，甚至可能會在選舉中遭起訴，林姿妙強調「她沒有做壞事。」更呼籲鄉親「請大家相信我，宜蘭會更好！」

今天林姿妙宣布參選連任記者會，宜蘭縣議長張建榮、副議長陳漢鍾等黨籍縣議員，以及羅東鎮長吳秋齡等鄉鎮市長、前縣長呂國華等人現身相挺，眾人也對林姿妙涉入貪汙案件喊冤，認為這是民進黨的選舉手段、奧步，用司法來修理林姿妙。

林姿妙說，她擔任縣長3年來，沒有休過任何一天假，整個宜蘭縣都是她的辦公室，因為為政者不該閉門造車，關在辦公室畫施政藍圖；在縣府團隊努力下，宜蘭交通、建設、觀光、文化、福利政策等都不斷往前。

她說，這麼多的政策都在進行，她會堅持下去，堅持才會看到成果，呼籲鄉親相信她，讓宜蘭更好。

林姿妙說，很多工作未完成，還要持續下去，未來她將在原有的基礎上進階再昇華，縣府會跟大家一起行動讓宜蘭更好，鄉親可以大聲說出「我宜蘭，我驕傲！」她一度哽咽說，近期「受到很多委屈」、「很冤枉」、「政治迫害」，強調她做人一直都是清清白白。

林姿妙也意有所指地說，人生無法一路順遂，總是狂風暴雨不斷，但我們攜手就能對抗強權的欺壓、無所畏懼持續向前，她會繼續奮戰下去，也請鄉親跟她站在一起，為了公平正義、為了自己、為了宜蘭而戰。