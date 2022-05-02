拚初選！台中市議員林德宇2日獲立委鍾佳濱、台北市議員簡舒培相挺，3人不畏風雨車隊掃街。（台中市議員林德宇服務處提供／盧金足台中傳真）

拚初選！台中市議員林德宇2日獲立委鍾佳濱、台北市議員簡舒培相挺，3人不畏風雨車隊掃街。（台中市議員林德宇服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市民進黨議員初選第13選區（大里霧峰區）戰火猛烈，參加初選的市議員林德宇，雖然是現任議員，面對黨內強敵不敢鬆懈，2日獲來自屏東的立委鍾佳濱、台北市議員簡舒培相挺，南北相會力挺，3人不畏風雨車隊掃街，沿途很多支持者揮手加油，林德宇表示，「會帶著他們的祝福期勉繼續往前！」

鍾佳濱說，林德宇和他一樣，是從助理幕僚到政務官歷練，再親身投入選舉擔任公職，從政表現優異，是可受信任的好人才。

「四年前林德宇首次初選及大選，他就有來大里相挺掃街助講」，鍾佳濱指出，今年林德宇首次挑戰連任，打頭陣第一個為他站台，要給林德宇最大的支持，拜託鄉親給第一次拚連任的林德宇力量，把好人才留在市議會。

簡舒培強調，她以學姊過來人的身分，特別來為林德宇加油打氣，林德宇優質問政、用心服務，受到鄉親肯定，一定要拜託鄉親，肯定林德宇就要支持林德宇，絕對不能分票讓遺憾發生。

林德宇指出，鍾佳濱是他在政治工作上的啟蒙導師，當年屏東縣府就是由副縣長鍾佳濱一手帶著他在旁磨練，林德宇就是鍾佳濱親手栽培的子弟兵。簡舒培為台北市議會戰將，問政犀利、勇敢不畏強權。

「師徒連線、戰將挺戰將」，林德宇感謝鍾佳濱和簡舒培特別來台中為他站台輔選，他們是他在議會問政、地方服務的學習標竿，一定會在初選拚出好成績。