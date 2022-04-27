國民黨台北市黨部今（27）日公布議員第3選區（松山、信義）初選民調結果，由詹為元搶下出線機會。詹為元在直播中表示，剛好在衝刺期被隔離，讓他一度相當慌張，除了拜託好朋友們代為掃街、拜票外，自己也勤打空戰，所幸有起到不錯的效果，最終在初選中脫穎而出。

詹為元今日中午與國民黨副發言人楊植斗一起直播時表示，因為曾上過媒體人周玉蔻主持的政論節目，對方確診後自己必須在家隔離，當時又剛好是初選的衝刺期，包括掃街、記者會等行程都已安排好，結果因為居隔的關係，只能在家什麼事都不能做，坦言第一時間有點慌張。

詹為元透露，跑地方選舉其實相當花時間，平常不太有機會想空戰該如何進行，這次被迫在家隔離，他因此將重點轉到空戰，包括線上拜票、線上記者會等，後續看起來效果都不錯，且也有許多好朋友協助當他的分身，進行掃街、拜票，連立委江啟臣也到場力挺，才能化危機為轉機。

楊植斗詢問，選舉過程中難免有火氣大或尷尬的時候，如今初選結果公布，是否會邀請其他幾位新人化解尷尬。詹為元表示，雖然中間過程可能有不開心的時候，但沒有到很嚴重，今天公布結果時就有互相加油打氣，並透露國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還要他們互相擁抱，最後幾人互相握手致意；楊植斗追問「沒有到魚死網破？」詹為元則當場笑出來說「沒有」。