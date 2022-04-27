台股近期受美國升息及俄烏戰爭尚未解除等因素，外資持續賣超，也出現震盪現象。財長蘇建榮27日表示，美國升息、俄烏戰爭對台灣金融市場有所影響，他也交辦國安基金幕僚同仁密切注意台股動向。

美股26日重挫，道瓊下跌809點，那斯達克指數跌幅近4％，台股27日開盤三分鐘內一度大跌400點，截至10點，暫守16200點大關；截至10點，台股主要權值股台積電也從開盤546元，約跌到531元，下跌2.75％。

但國安基金何時進場護盤？蘇建榮表示，依照《國安基金管理條例》第8條規定，必須要有三大條件才會評估進場，首先是國際資金大幅移動也就是外資大量外流，其次是台股有失序或損及國家安定情況，第三則是國安基金委員會決議通過後才會評估進場。

蘇建榮指出，必要時將召開國安基金臨時委員會，決議維持金融市場穩定。

另近期本土疫情確診數持續上升，居家隔離人數也激增，財政部也針對居家隔離者發布延長報稅條款，以綜所稅、營所稅來說，若申報人（或會計主管）在報稅期限最後一天仍在隔離、檢疫或治療，可依照各級政府發放的隔離書證明，向國稅局申請展延報稅期限至6月30日，如果630當天依舊在隔離，可另展延至隔離結束後次日起20天內。

蘇建榮表示，財政部除了針對受隔離檢疫者公告延長申報期間，另今年也提供手機報稅2.0，增列編修扶養親屬與扣除額功能，鼓勵民眾在家報稅，除申請延分期繳稅、現金繳稅外，其他都免到國稅局臨櫃申報，同時國稅局也會做好防疫措施。