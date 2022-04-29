爭取民進黨內埔鄉長初選出線的前鄉長沈商嶽，於神像前立誓表示，若有虧空鄉庫、任期未完提前落跑，會退出這場初選。（林和生攝）

民進黨內埔鄉長黨內初選激烈，前鄉長沈商嶽隔空槓上爭取連任的現任鄉長鍾慶鎮，直言對方以不實言論指控並抹黑，讓初選機制已經變調，不僅向黨中央提出質疑，更直接到屏東地檢署提出誹謗告訴，揚言不論最後結果如何，年底選戰不會缺席。

沈商嶽29日選在內埔天后宮前痛批對手，為爭取連任，竟抹黑他在任期間讓鄉庫負債好幾億，然後落跑把爛攤子丟給鄉民承擔，還說在鄉長任期未滿，就到縣府當祕書，毫無責任，他強調這均非事實，已要求對手道歉卻遲遲未收到消息，才會堅持提告。

沈更在媽祖神像前立誓，強調若真有對手所言情事，願意退出這場選舉，反之，也請鍾比照辦理。鍾慶鎮並未對此做出回應，但先前已表示，一切交由黨部執評委會裁決。

初選階段就見黑函滿天飛，黨內互打激烈，為此，民進黨屏東縣黨部主委許展維憂心，當時登記協調破局進入初選程序，就一再與各方陣營約法三章，過程中不能互相攻擊，而是希望以鄉內建設藍圖尋求選民認同，否則一到大選期間，對手光拿文宣作文章就很難招架。

許展維表示，民進黨內埔及萬丹鄉長初選將於5月4日進行電話民調、5月7日黨員投票，電話民調占7成、黨員投票7成，結果會在5月9日出爐。若各陣營對結果有疑慮，會在執委會提出，並將提出事證交由評委會討論，目前只能道德勸說，希望大家冷靜。

2018年內埔鄉長選舉，由時任代表會主席鍾慶鎮先與時任縣議員曾福金於民進黨初選對決，最終鍾慶鎮出線，且同額競選；如今爭取鍾連任，黨內將對決前鄉長沈商嶽，隔岸觀虎鬥的國民黨也透露，此戰將不缺席。