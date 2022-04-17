台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽17日開打，地主隊台東紅葉少棒。（本報資料照片）

台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽17日開打，比賽採分組雙敗淘汰賽事，地主台東縣首戰投打發揮，終場以10比0、4局扣倒擊敗對手，將於18日上午11點在第一棒球場迎戰彰化縣。

地主台東縣紅葉少棒首戰與宜蘭縣（竹林）交手，第2局靠著2個保送和內野安打攻佔滿壘，第9棒的柯湧邦適時安打，為球隊首開紀錄取得2分，接著荊晉全又選到保送再度滿壘，交給下一棒的林少齊重擊一發滿貫砲，直接拉開比數，加上對手2名外野手處理高飛球時相撞，造成嚴重失誤多掉2分，甚至連打者都直接跑回本壘，一口氣打了14人次，攻下9分、奠定勝基。

台東縣由陳約翰先發3局無失分退場，教練杜寅傑表示此役本來就設定車輪戰，以35球為上限，接替登板的黃銘恩也完美達成1局任務，聯手演出完封勝，下一戰將與彰化縣（東山）交手。

台東縣政府教育處指出，「111年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，自8強戰起（21至24日）由愛爾達電視、緯來精彩台、中華電信MOD、Hami Video、YouTube GETWIN SPORT台，以及Yahoo運動等頻道進行轉播，詳細轉播訊息可至「台灣世界少棒聯盟」粉絲團（https：／／reurl.cc／X4r6de）查詢，有關賽事即時訊息，也請大家關注「台灣世界少棒聯盟」粉絲團。