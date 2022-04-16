台東縣府一早在辦公廳後方停車場緊急增設快篩站。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮進香團傳染鏈持續擴散，台東縣府今增加1名一級主管確診，累計3主管確診，縣府共20餘人居家隔離。縣府16日在辦公廳後方增設快篩站，陸續有近百名民眾前往篩檢。

台東縣府一早在辦公廳後方停車場緊急增設快篩站，讓市區民眾就近進行篩檢，一早就有不少民眾排隊等待快篩。

台東縣府15日1位副處長確診，今天1名居隔處長也確診，有頭痛、咳嗽、肌肉痠痛等輕症，目前人在醫院隔離治療。縣府強調，相關業務運作不受影響，受影響局處辦公室，已完成分流、分地及居家上班措施。

台東縣成功鎮進香團4月7日至10日前往宜蘭縣進香，31位團員中有22人確診，包含縣議員許進榮確診，衍伸台東縣政府和台東縣議會的傳播鏈。

由於縣府多名局處長和許進榮日前在台東縣議會無黨聯盟的辦公室泡茶，11日一同餐敘，因此包括衛生局長黃明恩在內23名縣府職員匡列居家隔離，台東縣長饒慶鈴自我健康監測。