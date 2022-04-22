新北市中醫師公會理事長詹益能（左起）、台北市中醫師公會理事長林源泉、三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉、中醫師全聯會理事長柯富揚、中醫師全聯會執行長詹永兆、中醫師全聯會秘書長蔡三郎、中醫師全聯會長照政策推動委員會主委陳博淵出席「COVID-19確診中醫居家照護暨台灣清冠一號」記者會。（羅永銘攝）

本土疫情升溫，台灣之光「清冠一號」也成為居家照護生力軍！近來全台各縣市陸續啟動輕症或無症狀居家照護，如有使用「清冠一號」需求，可透過中醫醫療院所視訊診療方式、經醫師評估開立藥物，療程總共10天，不分年齡、孕婦、兒童皆可使用。

國內於今年1月通過清冠一號納入新冠肺炎公費治療，近來居家照護人數漸增，疫情指揮中心日前宣布4月18日起輕症或無症狀居家照護患者，可由中醫師視訊診療評估後，開立公費清冠一號治療，進行10天療程。

大規模的瘟疫自古以來即有，約100到200年發生一次，而中醫藥源遠流長，對瘟疫的發生及防治有一套治療的模式，且能取得良好之效果。由國家中醫藥研究所研發的「台灣清冠一號」，經臨床治療確定有其療效，再回到實驗室以科學驗證，研究成果發表於世界著名醫學期刊，並取得國家海外發行的藥證，行銷全球50國獲得好評。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚指出，國內確診者99.6％皆為輕症或無症狀，適用居家照護，而清冠一號經過研究證實可提供很好的療效，請確診民眾不用恐慌，並善用清冠一號對抗病毒，經口服治療可減緩相關症狀，減少後遺症發生。

除大型醫院外，目前已有1000多家中醫診所可執行視訊診療並開立公費補助清冠一號，醫療院所名單已公布在中醫師全聯會官網；全台各縣市皆設有諮詢專線，如無法使用網路看診，可以專案方式改以電話方式診療。

民眾可經由專責醫院、衛生局轉介，或自行找到能提供「台灣清冠一號」的中醫醫療院所掛號聯絡，亦可至「健康益友App」掛號，由中醫師評估確診用藥需求，即可公費開立清冠一號，由醫療院所提供送藥服務，或委託親友領藥。