一名24歲女性無慢性病史、打滿三劑輝瑞／BNT疫苗，確診6天仍重症死亡，前台大感染科醫師林氏璧表示，這名個案病症不尋常，大多以腹瀉、腹痛及嘔吐為主要症狀，在新冠來說是少見的狀況，他提醒確診民眾，居家照護期間要注意有無發燒、食慾不佳、發燒頻率及幅度有無下降，經過48至72小時後有無改善，若都有漸漸好轉，就表示身體已撐過去。

林氏璧昨（4）日於談話性節目《有話好說》指出，20多歲女前3天在家居家照護，後3天到醫院，病情急轉直下，其中有一個不尋常的地方是該案都是以發燒及消化道症狀為主，大多是腹瀉、腹痛及嘔吐，在家3天應該是進食都非常困難，所以她到醫院時嚴重脫水，這在新冠肺炎流行以來，是少見的狀況。

林氏璧分析，該案沒有呼吸道症狀，可是醫界有在討論相關案例，發現有一些人感染新冠後是以腸胃道為主要症狀，有發燒、噁心嘔吐、腹瀉，沒有什麼呼吸道症狀，在兒科這樣的症狀又更多。同時他也透露，在他的醫師相關群組中，有許多醫師已在研討，發現國外也開始有類似案例，特別是Omicron BA.2，台灣有一些醫師也有發現，但不確定比例多少。

但在居家照護中病情惡化，該如何察覺？林氏璧表示，居家照護的警示徵兆中，其中一條是無法進食，假如在染疫期間，吃什麼就吐什麼，連水都喝不下去，幼兒根本經不起這樣的折騰，很容易脫水，可是這名20多歲的女性竟然也完全沒辦法進食，且吃了就吐，即便是年輕人，身體也會受不了。

林氏璧說，因此居家照護時若有發燒、食慾不佳，要注意經過48至72小時，也就是2至3天後，相關症狀有無改善，精神及食慾有沒有變好，即便身體仍處於發燒狀態，但燒的頻率、幅度有沒有逐日下降，這都是觀察指標，假如上述狀況都有好轉，就可以比較放心，表示身體遭受病毒感染已撐過去了。

不過林氏璧說，這名20多歲女性，在居家照護的3天應該很不好過，看起來吃什麼吐什麼，精神委靡、燒也退不了，雖然目前排除她細菌感染的可能，只能說是初步排除，因為不是每個人做細菌培養的速度都很快，再加上整個病程很不尋常，特別是她有腹痛，提醒確診者有類似狀況，「不要再等下去了」，應盡速就醫。