昨日新增2萬8420例本土，疫情指揮官陳時中曾直言，疫情高峰會落在5月20日，衛福部疾管署副署長莊人祥今在行政院向院長蘇貞昌進行新冠肺炎疫情報告，其中一張簡報預估5月11日單日確診數，可能會達到5萬4124至10萬2743例。

莊人祥表示，本土近一周（4月28日至5月4日）新增12萬4560例，較前一周新增3萬6113例，有明顯上升，隨確診個案持增加，預估5月中下旬將達到疫情高峰，周六（7日）估計會新增4萬7688例，下周三（11日）單日恐暴增5萬4124至10萬2743例，上看10萬人確診。

衛福部預估11日單日確診數恐飆破10萬。（圖／行政院提供）

同時，莊人祥也公布國內10個高風險縣市，為台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、台中市、花蓮縣、台南市及高雄市。中高風險縣市則是新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣及屏東縣。

另外，針對民眾搶買快篩實名制，莊人祥指出，快篩實名制統由羅氏家用快篩供應，預計徵用1億4500萬劑，公費篩檢則緊急採購國外廠商與進口亞培家用快篩供應。至於國內企業、關鍵基礎設施需求，由國產供應，並由國外緊急採購餘量輔助調撥，而零售通路及藥妝店，則是國產及輸入廠商鋪貨銷售。