許多家長無法決擇是否要讓孩子打疫苗，對此，心臟科醫師楊智鈞分享說，他目前不考慮讓孩子打mRNA疫苗，因為他觀察日本兒童染疫重症、死亡的比例約是百萬分之四點多，但打疫苗出現嚴重副作用的機率卻是萬分之一，且還不知道會不會有其他風險，因為mRNA疫苗的技術太新，他真的不懂，只能先替孩子選擇風險較能承受的。

心臟科醫師楊智鈞近日在臉書上發文表示，不只莫德納、而是包括BNT在內的所有mRNA疫苗，他目前都不考慮讓孩子施打。

楊智鈞指出，mRNA疫苗是種全新的疫苗開發技術，首次被做成產品投入實戰，它的原理就是將一段人造的RNA送入免疫細胞中，讓免疫細胞製造出抗原。舉例來說，就是你把菜單、餃子皮與豬肉餡丟給麥當勞，要對方蒸出小籠包。用人工方式改變天然細胞，這到底有沒有風險？理論上是沒有的。

楊智鈞說，人類細胞沒有反轉錄酶，所以mRNA理論上不會改變細胞DNA結構。就像麥當勞的小籠包蒸著，不會哪天就變成鼎泰豐一樣。因此大致上可以放心，特別是成年人的免疫系統已發展穩定，影響應不大；但孩子就不同，因為幼兒免疫系統正在發展，且mRNA不只會進入改變T細胞，也會進入長期記憶型B細胞，兒童不成熟的骨髓幹細胞也很旺盛，這些人造mRNA會不會進入幹細胞？會不會改變兒童的免疫系統？

楊智鈞透露，mRNA疫苗對新冠肺炎的保護力，從證據上來看，大概是與疫苗的劑量有關，劑量越多、送進去的mRNA越多，反應就越大，而保護力也越強；反之，打得少，副作用也少，但保護力就弱了。他認為大家在糾結要打哪個廠牌的時候，應該要先想想是不是該把mRNA疫苗打在孩子身上。

楊智鈞表示，決策是要考量風險利弊的，不打的風險最嚴重就是死亡，日本84萬兒童染疫，僅4人死亡，比例是百萬分之四點多；打mRNA疫苗的風險，除了有萬分之一的機率出現嚴重副作用，是否有其他風險，他真的不知道。當有個選項的風險是相對能掌握、另一個的隱藏風險卻所知有限，他與其他3位有小孩的醫師都決定替孩子選擇風險較能承受的那一個，因為在孩子身上，他的邏輯都是先講求不傷身，再講求效果。

楊智鈞坦言，人類有時雖能扮演上帝，但卻終究不是上帝，無法知道所有的事情，也許最後證明mRNA是救世主革命技術、是先知與天才，但mRNA疫苗的技術太新、他實在太不懂了，所以若有選擇，他們寧可選擇相對製程成熟的蛋白質疫苗技術。