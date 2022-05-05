Omicron傳播力驚人，但毒性較低，不少年輕人以為染疫就像感冒，沒想到昨天卻發生1位24歲女打完三劑疫苗且無慢性病，卻重症死亡，從發病到死亡僅6天。對此，感染科專家、林口長庚副院長邱政洵表示，完整接種疫苗仍有5至10％的機率會重症，Omicron沒想像中友善，提醒年輕人若出現呼吸喘、神智變化與高燒不退的狀況，請盡速就醫。

台灣昨增5例重症死亡，其中有一位年僅24歲，是先前曾報告過的案例，她在4月26日開始發燒與腹瀉，去醫院PCR採檢確診，本身沒有慢性疾病，也打過3劑BNT疫苗，因此確診後採居家照護，沒想到症狀一直未緩解，叫了119去醫院急診，發現血壓偏低，後來更出現休克狀況，隨後便被安排住進加護病房。

4月30日個案的病情出現變化，先是氧氣需求量增加，緊接著有呼吸窘迫的狀況，插管接呼吸器，並使用瑞德西韋與類固醇等藥物治療。不過，後來相繼出現呼吸衰竭、多器官功能障礙的狀況；5月1日則有心室顫動與心律不整，最後不幸死亡，整個病程只有6天，病程急速變化，也是20多歲年齡層的染疫者中首例死亡個案。

根據《聯合報》報導，邱政洵表示，新冠病毒不是感冒病毒，完整接種疫苗後，仍有5至10％的機率會引起重症，因此Omicron沒有想像中的友善，除了高風險的老年人外，年輕人若出現呼吸喘、神智變化與高燒不退的狀況，請盡速就醫。

而中央流行疫情指揮中心先前也公布過確診居家的7大警示症狀，分別是呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥，以及過去24小時尿量明顯減少，若有上述狀況須盡快就醫。