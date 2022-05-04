本土連6天破萬，醫療量能緊繃，指揮中心宣布要開放基層醫療院所做PCR。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，當Omicron確診海嘯來襲，就算把PCR量能拉到最高也解決不了問題，應該要先好好管理輕症，這些輕症者真的不值得又做快篩又做PCR，應該將PCR用在刀口上，否則恐排擠到未來確診的年長者，這個族群才是高風險，須盡速被診斷出來，並獲得藥物治療。

林氏璧昨（3日）在談話節目《有話好說》上分享，他的老婆是小兒感染科醫師，近期小朋友的來診量就像是海嘯一樣，比原本的量足足多了10倍左右，她拚命幫小朋友做PCR，發現在家裡快篩陽性的人很多，來檢測PCR也是陽性。

林氏璧表示，最近常常談到PCR量能的問題，PCR陽性率節節上升，7天前全國PCR陽性率平均才8.93％，但到了今天已經飆到24.81％，等於每4人就有1人陽性，由此可知，疫情比較嚴重的雙北陽性率恐會更高，到了疫情這麼流行的地方，陽性率恐達40至50％，等於每檢驗2人就有1人染疫。

林氏璧指出，疾病盛行率很高，PCR量能顯然不夠，Omicron確診海嘯來了，就算把醫檢師們操到最極限，達到19萬的PCR量能，也無法解決問題，因為沒有做好輕症的有效管理，輕症真的不值得又做快篩又做PCR，PCR應該要用在刀口上。

林氏璧表示，他可以想像即使做到19萬的PCR量能，實驗室忙翻，可是PCR的檢驗結果何時可以出來？這樣的狀況去年5月就發生過了，有些結果大概3至4天才出爐，而今年初香港也出現類似狀況，完全緩不濟急，因為老人家真的不能等，他們需要在5天內拿到診斷並取得藥物，才來得及將病毒量壓下來。

林氏璧透露，其他輕症的年輕人或是沒有風險因子的人就比較沒有關係了。他認為不是PCR的檢驗量能不夠多，而是輕症要好好管理，因為做的人太多了。