國內新冠肺炎疫情升溫之際，本周莫德納疫苗陸續到貨，昨（3）日110.61萬劑疫苗抵台後，下午還有一批莫德納疫苗運抵桃園機場，準備投入防疫行列。

今年採購的第7批莫德納疫苗將由班號CI-161的華航班機運送，從韓國仁川機場起飛，下午抵達桃園機場，為求時效海關人員將在機邊驗放通關，隨後疫苗會被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

中央流行疫情指揮中心說，2021年與美國莫德納公司簽署2年3500萬劑莫德納疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前到貨的有首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑，以及第6批5月3日110.61萬劑。據了解，7日也將有一批約100萬劑疫苗抵台，不過正確劑數仍待疫情指揮中心確認。