中央流行疫情指揮官陳時中今天透露，從今天起至5月7日都陸續會有莫德納疫苗到貨，每次都有上百萬劑的疫苗抵台，總共約347萬劑，至於兒童BNT疫苗何時來？這兩天將有少量標準品到貨，但確切進貨時間還未排定。

除疫苗整備外，指揮中心今天也宣布將於本周配送27萬人份的輝瑞抗病毒藥物Paxlovid至各縣市，提供居家照護與急門診醫師使用，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天已配送2.2萬人份的Paxlovid至全國22家應變醫院，明起連續3天將擴大配送至188家專責醫院，可供22.8萬人使用。

羅一鈞說，配送藥物的計算，是以每一間專責病房配20人份估算，此外還會配送2萬人份的藥物到全國各縣市的核心藥局備存，總共57家的核心藥局平均每縣市有1至2間，幅員較廣的縣市會開設到3至4間，藥物送達後可供縣市內的衛星藥局進行調度，讓執行居家照護的病患有藥可用。

羅一鈞強調，本周配送27萬人份Paxlovid後，周六還會迎來下一批26萬人份Paxlovid到貨，因此總共還有28萬人份的抗病毒藥物可備存，待藥物完成配送後，也會開放醫院門診、急診等第一線醫師開立權限，不會僅有感染科、胸腔科醫師能開立，方便病患用藥。