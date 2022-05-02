台南今天新增390例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增390例，由於學童確診人數不斷攀升，統計今日共13所國小全校停課2天，36校66班停課7天，由於學童足跡遍及補習班、安親班等，很多國小家長憂心孩子染疫，衛生局統計今天390例，12歲以下學童占19％，接下來6至11歲學童將接種莫德納疫苗，衛生局長許以霖則說，鼓勵大家疫苗來的時候就趕快施打。

衛生局公布，今天新增390例中，286人有症狀、104人無症狀，除了279人感染源疫調中，其他個案包括57例為居家隔離採檢後確診、37名為親友接觸個案、7名為職場接觸個案、6名為校園接觸個案、4名為軍營相關。其中未滿10歲57例、10多歲44例，

許以霖說，6至11歲學童接種疫苗意願書，預計明天開始陸續回收，鼓勵學童在疫苗來的時候就趕快施打。教育局指出，明天開始回收意願書，預計最快5日就能展開接種。

台南市長黃偉哲說，由於中央疫苗已經配送到位，因此恢復隨到莫德納隨打疫苗站，5月3日至7日，分別在8個地方開設莫德納疫苗隨到隨打站，包括南化、左鎮、北門、南區、永康共5區8場次。市民也可透過台南打疫苗系統，預約其他場次的AZ、高端及莫德納疫苗。

黃偉哲說，每天確診人數不斷向上攀升，雖然大家覺得中重症較少，99％以上都是輕症或沒症狀，但能夠不確診，當然最好就不要確診，全台每天案例轉中重症的人，一半以上都是沒有施打疫苗或只施打1劑，因此，大家要趕快施打疫苗，減少確診機會、減少轉中重症的可能性。