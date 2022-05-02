新冠肺炎本土確診個案持續攀升，中央流行疫情指揮中心宣布，6至11歲兒童接種莫德納疫苗，最快從今(2)日起就可施打，BNT疫苗則預計在六月份左右開放。不少家長對於是否要讓年幼孩子接種疫苗疑慮甚多，即使同意注射，也擔心各種副作用或不良反應。

以兒童莫德納疫苗來看，施打劑量是成人一半，預計為施打2劑，而2劑之間需間隔至少12週。接種後常見副作用有注射部位局部疼痛、疲倦、頭痛、發燒。疾管署提醒，發燒在兒童中比年輕人更常見。如果孩子正在發燒、有感冒症狀或對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，就不建議接種。

●孩子怕打針容易「暈針」 化解有妙招：試試做個鬼臉

校園集體施打預防針時，偶有傳出集體暈針的狀況，尤其年幼的孩子可能更為緊張。疾管署指出，要化解怕打針孩子的害怕情緒，可以試試下列方法：

化解緊張避免暈針有妙招(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●是暈針還是過敏性休克 先看症狀

但是要注意的是，施打疫苗後若有不舒服的反應，也有可能是危急的過敏性休克發作。下列症狀提供參考：

暈針症狀(圖/中時新聞網陳友齡製作)

過敏性休克症狀(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●接種疫苗後 身體狀態觀察重點

施打疫苗後，提醒孩子不要用手搓揉注射處，因為冠疫苗採取肌肉注射，能形成較好的免疫反應及防護，揉捏可能破壞疫苗作用力，也容易造成更嚴重的紅腫反應。專家建議，施打疫苗後要提醒孩子多喝水、充分休息睡眠、少吃刺激性及油炸食物及零食、含糖飲料，並且均衡飲食。

疾管署強調，接種疫苗後28天內，家長要多注意孩子是否出現以下症狀：

胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等，尤其是接種疫苗後一週內，若出現上述任一症狀時應立即就醫。

除此之外，接種疫苗如果沒有上述症狀，可以繼續進行日常活動，不需要刻意避免劇烈運動。但本身有潛在心臟功能障礙的孩童，若在疫苗接種後出現新的症狀、或原有症狀惡化，就要立即就醫。