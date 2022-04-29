兒童疫苗規劃亂！ 柯文哲傻眼：實在是三條線

台北市小學校園接種莫德納疫苗於5月5日開始實施到5月20日，中央昨天卻宣布兒童BNT疫苗最快於5月中抵台，打亂步調。對此，台北市柯文哲直言，「實在是三條線」，副市長蔡炳坤再轟，不是有什麼疫苗就打什麼疫苗，疫苗規劃要用心去做。

蔡炳坤昨批評將帥無能、累死三軍，今再痛批，小朋友是國家未來主人翁，不能不知道，小朋友接種疫苗不是第一天討論，相信疫苗採購也有既定計畫，什麼時候疫苗進來、接種規劃都要用心去做，「不是有什麼疫苗就打什麼疫苗」，就會碰到現在的困境。

蔡炳坤說，最重要的是有沒有用心在小朋友身上，小朋友接種疫苗是何等重要的事，有沒有真正去思考如何做，才能讓家長放心，家長選擇權有沒有納入考量，如果可以重來，真的要及早規劃，地方執行上一定做到最好，疫苗期程、接種要有全國一致性，「我們都是最用心看待這件事，沒有人可以不知道」。

面對指揮官陳時中「要怪就怪病毒」的說法，市長柯文哲說，他自己一個禮拜前就說這個禮拜會天下大亂，叫我預測十天後台灣確診人數沒辦法，可是預測明天、後天蠻準的，一周前就知道，按照這種數量，之前隔離要幾天不可能。

柯文哲強調，中央要放寬就早講，他自己也被隔離10天，兒童打疫苗很為難，下周已經要打了，家長在想說到底要不要打，莫德納打下去，是這批打完、下一批打BNT，那如果下一批打BNT，那就先講能不能混打，第一批打莫德納，第二批打BNT到底行不行，最怕莫德納打到一半，BNT來了要換，那些同意書抽回來重新換？「實在是三條線」。

蔡炳坤認為，如果可以重來，當然最好是提供兩種疫苗充足資訊家長選擇，即可同步規劃一次進到校園，有兩種疫苗選擇接種，比較有效率，不會造成家長選擇困擾。

蔡炳坤指出，現在已經沒有辦法，BNT也許在五月中旬進來，現在已經進行當中，市長常常提醒，不要莫德納打一半，BNT又進來，還是照既定計畫往前走，莫德納部分先處理，後續如果BNT來了，再做規劃。

蔡說，現在醫院任務很重，要跑兩次，會造成醫護人負擔，希望中央想到實務上怎麼操作接種，如果可以，盡可能讓兩種同時讓家長選擇，兩種疫苗注意事項不一樣，BNT確定後，會提供BNT的注意事項給家長參考。