中央流行疫情指揮中心28日證實，已經與輝瑞BNT完成簽約，即將輸入BNT兒童疫苗，第一批最快5月中旬抵台，但莫德納兒童疫苗即將開打，讓許多家長猶疑，該讓孩子接種哪款疫苗，29日基隆市長林右昌表示，雖然中央宣布與BNT公司簽約，目前不確定疫苗何時會到地方，會尊重家長決定與選擇。

基隆市政府衛生局長吳澤誠說明，中央所公告的莫德納兒童疫苗，已經到了地方政府，教育體系正在意願調查家長意願；另外，已得知中央發布，5月份將會有BNT兒童疫苗抵達台灣，到時疫苗下放到地方政府後，會再做意願調查。

林右昌指出，教育處與衛生局針對6至11歲幼童接種新冠疫苗，都已經展開規畫，只要家長同意且疫苗準備好，就能馬上開打，29日將發放家長疫苗接種意願書，會有7天考慮期，最快5月4日就能為學童接種疫苗。

針對BNT兒童疫苗將到台灣，林右昌接著說，雖然中央公布已經完成簽約，但不清楚確切到達台灣時間，有一些家長比較急可能會選擇莫德納，有些家長可能不急選擇稍微等待，小朋友要打什麼疫苗，都會尊重家長選擇。

林右昌補充，市政府會提供莫德納兒童疫苗衛教單，充分告知家長會有哪些作用，未來BNT兒童疫苗抵達台灣，會在遵照中央流行疫情指揮中心指引，做好BNT兒童疫苗施打規畫。