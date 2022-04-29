輝瑞BNT疫苗確定買到了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚間受訪表示，稍早已正式與輝瑞、BNT及上海復星簽約，食藥署也在昨天下午通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急授權（EUA）。但目前各縣市正在進行國小學童施打莫德納意願調查，讓不少家長苦惱，到底該打莫德納還是等輝瑞BNT。

輝瑞BNT疫苗最快5月中旬抵台，但還需要加上封緘檢驗等流程，家長關心最快何時開打？陳時中說，整體行政上大概不會超過1個月，是一個合理等待時間。據此說法，可能等到6月初才能讓兒童接種輝瑞BNT，陳時中又表示「不希望到6月，行政上盡量快，請他們先把疫苗送來，盡量把時間縮短」。

台北市副市長蔡炳坤批評，各縣市才正在規畫兒童施打莫德納，中央又宣布輝瑞BNT已簽約完成，根本是「將帥無能累死三軍」。陳時中回應，這樣的想法恐怕不是很恰當，任何一個疫苗近來，都要有調查意願的程序，醫院裡也是一樣，每個人都要簽同意書和相關說明；在學校裡面大家統一來做，效率會比較高。

陳時中也強調，輝瑞BNT疫苗來了，第一時間和大家報告，如果拖了兩個月才跟大家說，那才是有問題；輝瑞BNT疫苗比較晚來，要打莫德納的人就一定要等輝瑞BNT，這也沒道理，疫情發展的時候，越早打越好。

「我們共同的敵人是病毒，不要互相責怪，折損了和病毒的戰力，對疫情控制是不利的。」陳時中認為，重新調查意願，行政上是可以做得到的，家長有多一個選擇，更可以做理性的判斷，相信社會和家長都知道這是利大於弊，有打一定比沒有打好。

另外也有家長關心，11歲以下兒童如果先打莫德納做第一劑，未來可否混打輝瑞BNT做第二劑？陳時中表示，目前衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）尚未討論這個議題，尚無此建議。

如果家長同意孩子接種了莫德納，是否可以改選輝瑞BNT？陳時中表示「當然可以，這是自由選擇」，如果調查完畢後家長改變心意，就跟老師講，把同意書收回去，下一波調查輝瑞BNT的時候再同意來打，但建議不要等到最後一刻才講，方便學校來安排。