商總理事長許舒博今日表示，台灣防疫政策應該在2個月達高峰後，應該與其他國家同步逐漸解封；現在3＋4政策撐不了多久。

許舒博說，確實每天破萬例對於觀光業、餐飲業仍有影響，很多還要求要(疫苗)三劑以上，大家還是會怕，但他仍認為，還是要跟國際採取一致的作法，且台灣也沒有能力像去年的紓困方案，現在只剩1300億元，還有能力再匡列8400億元來防疫嗎？他說，所謂超前部署要看國際狀況、應該採取對應的配套措施，才不會「口罩之亂」與現在的「篩劑之亂」。