稱防疫政策2個月後應放寬 商總：台灣遲早要解封 14:052022/04/29 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 商總理事長許舒博(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 商總理事長許舒博今日表示，台灣防疫政策應該在2個月達高峰後，應該與其他國家同步逐漸解封；現在3＋4政策撐不了多久。 許舒博說，確實每天破萬例對於觀光業、餐飲業仍有影響，很多還要求要(疫苗)三劑以上，大家還是會怕，但他仍認為，還是要跟國際採取一致的作法，且台灣也沒有能力像去年的紓困方案，現在只剩1300億元，還有能力再匡列8400億元來防疫嗎？他說，所謂超前部署要看國際狀況、應該採取對應的配套措施，才不會「口罩之亂」與現在的「篩劑之亂」。 英外相：北約應確保台灣能自我防衛 台灣好農葉酸蛋 貼心送到家 #疫情 #解封 #破萬例 #台灣 #商總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 住宿生控「跟確診者同住4人房」逢甲大學回應了 12:462022/04/29 生活 美國務卿布林肯：印太經濟架構具包容性 不會排除台灣 06:392022/04/29 國際 破萬確診！醫曝從高峰往下降時間點 3件事要注意 08:142022/04/29 生活 本土破萬成真 醫再預言18天後疫情最高峰「日增30萬」 03:292022/04/29 生活 邱淑媞諷重症清零 輕症病死家中 04:102022/04/29 生活新聞 國外篩檢試劑「送到家」 邱淑媞轟蔡政府：台灣落後2年 07:332022/04/29 政治 新北居家照護將投入3500人 侯友宜：守住新北就守住台灣 12:522022/04/29 生活 領跑全球! 丹麥稱疫情已控制 不再強制民眾施打疫苗 07:332022/04/29 國際 國史館長提台灣地位未定論 馬批荒謬可笑 04:102022/04/29 政治要聞 台灣高鐵 連五度獲上市公司治理評鑑前5％ 11:172022/04/29 財經 熱門股－聚積 需求大增營收亮眼 04:102022/04/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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