本土連2天飆萬例，精神科醫師沈政男表示，兩天新增的數字差不多，純粹是作帳的關係，今明新增的曲線就會正常繼續往上攀高。另外指揮中心數據顯示，80歲以上感染Omicron的死亡率為0.33%，他認為這絕非最後的數字，且台灣疫情現在才剛開始，等到疫情大規模擴散，比較衰弱的長者就會被感染，屆時死亡率就會攀升。

沈政男昨（29）日於個人臉書粉專指出，疫情指揮中心公布新增11947例本土，跟28日新增的差不多，純粹是作帳的關係，今明就會回到既成的新增曲線上，繼續往上攀升，因為現在已沒有新的因素可以延遲案例飆升。

沈政男表示，台北的社區採檢陽性率是13%，已經高過去年三級警戒的最高點，當然社區篩檢並非隨機抽樣，而是自認高風險的人會去，否則北市染疫人數恐怕已是20多萬了。至於染疫後的死亡率，根據指揮中心提供的數據顯示，80歲以上感染Omicron的死亡率為0.33%，這絕非最終數字，因為比別國低太多，況且台灣疫情現在才剛開始，會被感染的都是比較活躍的人，等到疫情大規模擴散，比較衰弱的長者就會被感染，屆時死亡率就會攀升。

沈政男分析，尤其是台灣的長者第三劑疫苗覆蓋率並不是特別高，最終死亡率不可能比鄰近國家低，因目前60歲以上佔染疫人口比例只有1成左右，比香港低很多，80歲以上更只有佔1%，當然全人口死亡率很低，以國外來說，80歲以上打完三劑的死亡率最低可降到0.5%，但目前台灣整體80歲以上死亡率只有0.33%，顯然是因為人數還不夠多。

另外，快篩陽性取代PCR診斷，沈政男說，基本上有症狀、快篩陽性，確實是幾乎等於確診了，現在快篩試劑好多人在搶，其實家中若沒有老人家，不用那麼緊張。沈政男也針對兒童疫苗給建議，認為等到輝瑞兒童疫苗進來，打完產生保護力，疫情高峰也過了，若可以保護小朋友那麼久，就可以等，若感到疫情很急迫，就須考慮莫德納，當然若覺得萬分之一的重症死亡率很低，也擔心疫苗的心肌炎副作用，那麼就可另外做考慮。

沈政男坦言，這是一個不容易的決定，比先前的疫苗抉擇都困難多了，再加上是幫小孩做決定，等於又多了一個心理負擔，其實反過來這樣想，不管最後做怎樣的決定，對小孩造成傷害的機率都極低，不妨跟孩子討論看看，不要以為孩子還小，當面臨重要關頭，他們會突然長大起來，大人千想萬想，小孩一步就跨過去了，疫情終究會過去，重要的是能從中得到什麼人生啟示。