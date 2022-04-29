本土確診人數不斷攀高，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，一直擔憂的人力問題果然愈來愈嚴重，社區高齡沒打疫苗的確診者如雨後春筍般冒出，但門診跟一般住院檢查病人比以前還多，且院內的醫護大多都是在社區被感染，反而沒有人在院內專責病房確診，「社區根本比醫院內還要危險」，質疑醫療人力越來越不足，但現在還在要求專責病房要分艙分流，「是不食人間煙火，還是吃飽太閒？」

陳昶宇昨（28）日於個人臉書直言，現在醫療人力只會越來越不足，還在強求專責病房分艙分流，「是不食人間煙火，還是吃飽太閒？」本土疫情爆發後，一直擔憂的人力問題果然愈來愈嚴重，社區高齡沒打疫苗的確診者如雨後春筍般冒出，專責病房就像去年5、6月一樣一直加開，但跟去年不同的是，現在門診檢查跟一般住院的病人完全沒有變少，甚至可能還更多。

陳昶宇表示，要把門診檢查完全停掉的困難度比去年高很多，更何況院內醫護都是在社區遭感染，最近完全沒人是在專責病房染疫，社區根本比醫院內還要危險，質疑這樣分艙分流的意義到底在哪裡？是能保護誰？

陳昶宇說，之前本土還只是零星個案時，和平醫院爆分艙分流沒做確實時，指揮官陳時中曾緩頰說分艙分流只是建議，不會強求，「但現在是院內人力愈來愈不足的非常時期，不就更不該強求分艙分流嗎？」