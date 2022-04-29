台北市長柯文哲說，明起只接受快篩陽性前往北市7大快篩站篩檢。（北市府提供）

台北市長柯文哲說，明起只接受快篩陽性前往北市7大快篩站篩檢。（北市府提供）

台北市長柯文哲說，明起只接受快篩陽性前往北市7大快篩站篩檢。（北市府提供）

憂量能被擊垮 柯文哲拍板：明起快篩陽性才能做PCR篩檢

台北市今日新增2702本土個案，台北市長柯文哲坦言，近日7大篩檢站人數暴增、陽性率飆破13％，代表社區感染相當頻繁，他憂心，當真正確診數超過PCR篩檢量能時，恐出現「假性平緩」現象，因此明起開始，只有快篩陽性者才能到場做PCR，避免篩檢量能被擊垮。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，全國個案數從上周開始「跳起來」，這禮拜應該會更高，目前北市7大社區篩檢站出現「不好的數據」，其陽性率從過去的1％攀升至12.3％，昨日更突破13％，表示在社區當中的感染人數越來越多。

柯文哲憂心，目前確診與否是用PCR陽性作為標準，但全台北所有醫院的篩檢量有限，未來數據沒有繼續增加，可能是因為PCR沒辦法走，而非病人數沒增加，所以看中南部縣市數據可能比較準確，北部地區則不然，當真正確診人數超過PCR量能，會因為篩檢量能的有限造成「假象平緩」。

為此，柯文哲拍板，明天開始，原來的7大篩檢站會做策略改變，不再是作為市民朋友自我檢測用的，只有快篩陽性才來，如果沒症狀和理由就不要跑來，「不要沒病的擊垮真正有病人的需求」，快篩陽者記得帶著檢體至急診，可從綠色通道快速通關，因為全市社區篩檢站每天僅能做4000多人，要再增加會有困難。

柯文哲接著說，國內現在尚未把快篩陽性當成實際確診，但台北數據顯示，快篩陽且有症狀，PCR陽性的機會超過99％，從統計上來看，快篩陽後來PCR陽的機率約落在85％到90％，因此他認為快篩陽在現階段應要視為PCR陽，當PCR量能趕不上時，可將快篩陽當成是確診來處理，這樣比較安全。

柯文哲說，快篩陽但沒症狀者可前往篩檢站確認，快篩陽且有症狀者，做完檢測後應在家裡乖乖等著，因為PCR篩檢狀況塞車，可能2天後才會接到健保快易通通知，若身體不適就去醫院，符合急診標準可打119，北市這1、2天會建立居家診療系統，會和台北市醫師公會合作，快篩陽但未經PCR確認前，若有症狀可以進行通訊診療。

柯文哲呼籲，有症狀先快篩再就醫，請將PCR公費篩檢站量能優先留給快篩陽性者，家中也應準備常備藥物。目前從統計看來，疾病對長者殺傷力比較大，死亡率較高，尤其台北市有很多長者連一劑疫苗都沒打，自己要小心，躲好躲滿。