疫情持續升溫，不少民眾快篩陽性後，因恐慌擠爆北市各大醫院急診室，台北市副市長黃珊珊今表示，陽性綠色通道在今天啟動，因擔心急診量能，所以民眾如在家中快篩陽性，可以到北市聯合醫院中興院區的「快篩陽性綠色通道」，與未確診的人分開，也能快速作處理。

另外，北市議員侯漢廷今確診，黃珊珊與台北市長柯文哲日前曾與新黨開會，黃珊珊今快篩結果出爐，為陰性，她說，接下來原則上就是「以篩代隔」，當天開會間隔距離很遠，也沒脫口罩，和市長接下來在第1、2、3、5、7、9日會做6次快篩。

黃珊珊說，接下來可以顯見確診數會暴增，也將招募基層診所約3、400位醫師，來做社區服務，許多確診者現在待在家，可能會緊張，這些基層診所醫師可以幫忙做遠距醫療，分擔醫院工作人員的工作量，會啟動社區防疫，規畫每個里都有1位醫師，如果確診可以先詢問社區醫師，未來也會招募更多基層診所。

至於各大醫院醫療量能是否充足，黃珊珊說，下午開防疫記者會將提到，目前專責病房還有1300床，中央也希望能再開設，目前量能算足夠，無症狀可以到專責防疫旅館，還是採輕重分流的原則，保護重症的醫療量能。

至於中央目前還未承認快篩陽性即確診，黃珊珊說，會依照中央規定，所以才開始做快篩陽性綠色通道，PCR量能如果達到高峰，大家也不希望快篩陽的人拿著陽性快篩劑到處亂跑，未來可能還會有更多案例，因此開快篩陽性通道。