台北市出現2起移工群聚案件，遠揚台肥生技工地有62位外籍移工，32位移工確診，南門市場改建統包工程24位泰籍移工有17位確診，台北市副市長黃珊珊說，要求營造業雇主執行防疫長責任，若違反沒按照防疫計畫進行，因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，處6到30萬元罰鍰。

黃珊珊在台北市防疫記者會表示，台北發現外籍移工群聚，南港工地有62位外籍移工，平日睡大通舖、共用衛浴設備，26日勞動局接獲有2位移工確診，27日派行動篩檢巴士採檢，總共採檢32位移工確診，今早已安排入住劍潭集中檢疫所。

黃珊珊指出，南門市場改建統包工程，24位泰籍移工有17位確診，20日6人確診，安置安心檢疫所，25日11人確診安置在移工宿舍，其餘報告等待中。

黃珊珊強調，台北市政府責成勞動局和衛生局，全面清查北市內、工地、工寮外籍移工宿舍，並掌握移工健康狀況，建立製造業、營造業LINE群組的通報系統，也會要求營造雇主要落實防疫計畫。

黃珊珊說，現在要求營造業雇主執行防疫長責任，若違反沒按照防疫計畫進行，因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，處6到30萬元罰鍰。