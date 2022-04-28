《勞工職業災害保險及保護法》於5月1日上路施行，勞動部今天表示，新法將將擴大納保範圍、提升給付保障，登記有案單位勞工、家事移工強制納保，受益勞工可達30萬人。另外，月投保薪資上限從勞保4萬5800元提高到7萬2800元，並大幅提升保險給付內容，傷病給付前2個月平均月投保薪資100％發給，保障勞工災害給付。

勞動部今天在行政院會報告「勞工職業災害保險及保護法上路整備情形」，勞動部表示，新法為從各面向增進職業災害勞工及其家屬權益，除擴大納保範圍外，並提供多元加保管道，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障；提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，包含傷病給付前2個月平均月投保薪資100％發給，失能、遺屬年金按平均月投保薪資一定比率計算，以強化對於新進或年資較短勞工及其家屬生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

在提升給付保障方面，職災保險下限由11000元拉高到基本工資，月投保薪資上限從勞保4萬5800元提高到7萬2800元，可提高職業災害勞工、家屬給付權益。同時，勞工災害給付從現行傷病給付70％、第二年50％，提高為前兩月的100％，剩下兩年都是70％，年金都採一定比例發給新進員工、年資短的員工，可讓雇主合理分攤。

擴大納保範圍部分，登記有案的登記單位，4人以下單位都強制納保，取得聘僱許可的家事移工也納保，得透過網站或全台6000個便利超商簡便加保，受益勞工預估達30萬人。

此外，新法將提供穩定經費，並成立財團法人職業災害預防及重建中心，統籌辦理職業災害預防與重建業務，透過挹注協助雇主辦理職業災害預防資源，且藉由完善個案管理服務機制，提升勞資參與職能復健誘因，有效連結前端預防與後端重建機制，建構完善職業災害保障制度。