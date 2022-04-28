台北市長柯文哲日前預估，北市的單日確診數將在5月初破萬，更說必要時會軟性封城，引起不少民眾恐慌。國民黨台北市議員鍾沛君質疑，就在柯喊出軟封城的同時，北市府舉辦的大型活動、即將在5月8日登場的「台北開齋節歡慶活動」卻不停辦，且「享用美食」在該節慶中佔據很重要的一環，讓雇主們擔憂有群聚風險。

鍾沛君昨（27）日質詢柯文哲時指出，開齋節是許多移工宗教上的文化，過去各界都協助宣導，希望雇主在這日讓移工們休假，互相體諒，但如今疫情持續升溫，柯文哲更稱必要時會「軟性封城」，結果如此大型的群聚活動卻不停辦，讓雇主們相當擔心。

鍾沛君指出，許多雇主陳情，不論怎麼苦勸家中移工不要參加今年的活動，但他們仍堅持要參加，不過因許多移工是受雇要照顧家中長輩，雇主們擔憂如此一來恐會有群聚風險，希望北市府能考慮清楚。

北市府表示，規劃上已避免有飲食攤位及飲食區；柯文哲也指出，中央說要正常生活，「所以我是這樣，吃飯的都停掉，沒有吃飯也要停…」；但鍾沛君強調，吃東西在這個節日是相當重要的一環，市府沒有販售飲食只是把頭埋進沙子中，要如何管控移工自帶餐食是大問題，「你要怎麼杜絕他們帶東西去吃、互相交換吃、坐在一起吃？你沒有辦法避免的情況之下，你哪來的勇氣繼續辦這個大型開齋節的活動？」

開齋節相當於華人過年，是穆斯林最重要的節日之一，此前穆斯林會先經歷一個月的齋戒，每日晨禮後至日落期間禁止飲食，僅能喝水，結束齋戒後的首日則被稱為開齋節，穆斯林們會在這天拜訪親朋好友，互相分享美食。