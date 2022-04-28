公廣集團又出事了！繼公視資料庫遭刪除，華視跑馬燈2發生兩起重大誤報後，公視台語台小編昨在臉書以教學為名，用卡通圖像疑似影射台北市長柯文哲「練痟話」。對此，民眾黨痛批，公視身為公廣集團之首，竟拿著國家資源甘於淪為側翼，為特定政黨政客帶風向，應予以譴責。

民眾黨今發新聞稿聲明表示，公廣集團號稱政府傾國家資源全力打造的「媒體國家隊」，誰知道傾國家之力投入的資源愈龐大，黨政軍退出媒體的目標與界線就愈遙遠、「公共」角色更是模糊。公視台語台小編過去已多次荒腔走板的演出，這次竟以教學為名，用卡通圖像影射柯文哲「練痟話」。

民眾黨痛批，身為公廣集團之首的公視，此po文顯示其已完全拋棄媒體應把守的客觀中立底線，拿著國家資源卻甘於淪為側翼，為特定政黨政客帶風向，應予以譴責。

公視台語台昨晚在臉書一篇台語教學PO文中，教民眾「練痟話」（胡說八道）的台語，隨文圖片中一位神似柯文哲的灰髮戴眼鏡男子高喊「封起來」，遭外界解讀疑似要調侃柯文哲最近提出的「軟封城」，引發外界議論。不過，這篇貼文在今早已不見蹤跡，疑似刪文，但此貼文已在2020年4月27日發過，昨晚又再度po文，諷刺意味濃厚。