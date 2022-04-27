國內確診人數不斷創新高，不少家長惶惶不安，民眾黨今召開記者向蔡政府提出呼籲，儘快公布兒童疫苗副作用資料和輝瑞BNT疫苗採購的時程，讓家長參考；同時，在未來停課指引、防疫照顧假方面，政府應提供相關指引來協助家長。

民眾黨立院黨團今上午舉行「防疫亂象看攏嘸，兒童缺藥需照護」記者會，黨團總召邱臣遠表示，針對兒童疫苗的施打與採購計畫，衛福部應儘快公布莫德納兒童疫苗的副作用資料和輝瑞BNT疫苗採購的時程、合約採購的劑數，讓家長參考做決定。另外學童若被匡列停課，配合「3＋4」居家隔離政策做調整後，4天自主防疫仍要人照顧，對擁有12歲以下孩子的雙薪家庭仍是難題。

邱臣遠也提醒，若學童是配合「預防性停課」，沒有「居家隔離單」，那即便家長請了「防疫照顧假」也無法申請「防疫補償金」，恐會讓家長面臨無薪、無業、無補助的情況。

立委蔡壁如指出，目前進口的輝瑞Paxlovid，建議的適用對象都是12歲或18歲以上；而我國「COVID-19感染臨床處置指引」中的重症用藥，類固醇Dexamethasone，則是尚無臨床研究證實18 歲以下病患可達相同治療效果，因此兒童目前不只缺乏疫苗保護，也缺乏適用的治療藥物，讓年輕父母們焦慮到睡不著。蔡強調，未確診的兒童需要充分保護，確診的兒童更需要密切關注病情發展與妥善照護。

全國家長會長聯盟黃正銘理事長提出三點家長實際的困擾，停課標準除了中央地方不一，現在更遇到「3＋4」、各校彈性管理，讓家長無所適從；希望政府輝瑞BNT兒童疫苗的採購時程盡快公布，讓家長可自由選擇施打BNT或莫德納疫苗；家長若同時身為老師，家中學童又有照顧需求該如何處理，希望政府提供相關指引與協助。

為了建構更完善的兒童防疫防護網，民眾黨向政府相關部會具體提出四項訴求：公佈「輝瑞BNT兒童疫苗」採購時程，確保疫苗到貨量充足；依照最新「3＋4」隔離標準，重新研議停課標準指引。第三，規劃防疫照顧假給薪，或為無法申請「防疫補償金」的停課學童家長研議其他補貼；提供疫情熱區學童公費快篩，提高學校防疫物資及用品的補助經費。